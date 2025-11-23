به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهره برداری گفت: این فضای آموزشی با زیربنای ۱۴۳ مترمربع و هزینه ۴ میلیارد تومانی یک خیر ساخته شده است.

احمد مرادی افزود: با بهره برداری از این مدرسه، ۳۸ دانش آموز از خدمات آن بهره‌مند شدند.

امروز ساخت یک دبستان سه کلاسه در روستای تَهلو و مرکز جامع خدمات سلامت روستای کیشی شهر رویدر هم آغاز شد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این دبستان سه کلاسه با زیربنای ۱۷۳ مترمربع، و هزینه ۵ میلیارد تومانی مشارکت اتاق بازرگانی و نوسازی مدارس ساخته می‌شود.

مرادی پیش بینی کرد این فضای آموزشی سال آینده به بهره برداری برسد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت مرکز جامع خدمات سلامت روستای کیشی شهر رویدر هم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع آغاز شد.

مرادی گفت: هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی آن را یک خیر تامین می‌کند.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ۲۰ هزار تن از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

رویدَر، شهری از توابع شهرستان بندرخمیر در هرمزگان است.

شهر رویدر در ۸۷ کیلومتری شمال غربی بندر خمیر و ۱۲۰ کیلومتری بندرعباس واقع است.