به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: این طرح مدل ملی برای تلفیق کشاورزی و انرژی خورشیدی است و سه هدف اصلی آن تولید برق پاک، کاهش تبخیر آب و حفظ سلامت باغات است.

نیما امیرشکاری افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع و با هزینه۱۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه این نیروگاه در مرحله دوم تا یک مگاوات توسعه خواهد یافت، گفت: اجرای مرحله دوم این طرح بر روی باغ مرکبات است و طراحی پنل‌ها به‌گونه‌ای است که نور کافی برای رشد درختان حفظ شود.

بیشتر بخوانید؛ تولید ۴۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های خورشیدی در هرمزگان

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تولید هر یک مگاوات برق خورشیدی، حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است که زمان بازگشت سرمایه حدود ۴ سال برآورد شده است.

احمد مرادی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، به تکلیف دولت برای تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی اشاره کرد و برداشتن موانع اداری برای توسعه سرمایه گذاری‌ها در این عرصه را خواستار شد.

جعفر محمد نژاد، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران نیز این نیروگاه را اقدامی ارزشمند در توسعه هم‌زمان برق و کشاورزی دانست و گفت: وزارت نیرو از گسترش طرح‌های خورشیدی روی استخر‌ها حمایت می‌کند.

در استان هرمزگان ۳۲۴ ساختگاه مناسب نیروگاه خورشیدی شناسایی شده، ۸۶ متقاضی مجوز اولیه گرفته‌اند و ظرفیت درخواستی سرمایه‌گذاران به ۱۶۶ مگاوات رسیده است.

همچنین تاکنون دو هزار و ۵۰۰ واحد خورشیدی انشعابی و مگاواتی در استان ساخته شده که مجموع تولید آنها ۱۷ مگاوات است.