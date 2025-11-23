به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، معاون شرکت مخابرات هرمزگان گفت: در مرحله نخست تجهیزات مورد نیاز روی دیوار بیرونی ساختمان‌های مسکونی نصب و در ادامه همه سیم‌های مسی جمع آوری می‌شود.

مجید حاجی زاده افزود: در این طرح ۸۰ هزار مشترک تلفن ثابت در شهر بندرعباس به شبکه فیبر نوری متصل می‌شوند.

وی گفت: وصل رایگان تلفن‌های ثابت خانگی به شبکه فیبر نوری در سطح ملی تعریف شده، اما در آغاز تنها در مراکز استان‌ها عملیات اجرایی آن در دست انجام است و پس از آن در دیگر شهرستان‌ها نیز عملیاتی می‌شود.

به گفته معاون شرکت مخابرات هرمزگان سرعت صد برابری در برقراری تماس در مقایسه با تلفن‌های سیمی و افزایش کیفیت انتقال صدا از مهمترین ویژگی‌های شبکه فیبر نوری برای تلفن‌های ثابت است.

منصور طاهری مجری طرح در شهر بندرعباس نیز گفت: دارندگان تلفن ثابت برای پیوستن به شبکه فیبر به مودم نیاز دارند که شرکت مخابرات امکان خرید اقساطی آن را با شرط محاسبه قیمت روی قبض‌های تلفن فراهم کرده است.