به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت در اردیبهشت، بیش از ۱۱۳هزار تن محصول برداشت شود.

مسعود پلنگی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به تهران، فارس، بوشهر و اصفهان، همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان و روسیه فرستاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: کشت گندم در زمین‌های کشاورزی هرمزگان

ارقام کشت شده بیشتر سانسید، افرا، تارا، فامیلا، نهاوند و برنتا است.

وی افزود: همه مزارع گوجه فرنگی این شهرستان مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار است.