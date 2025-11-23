پخش زنده
برداشت گوجه فرنگی از دو هزار و ۲۵۰ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان پارسیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت در اردیبهشت، بیش از ۱۱۳هزار تن محصول برداشت شود.
مسعود پلنگی افزود: محصول برداشت شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به تهران، فارس، بوشهر و اصفهان، همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان و روسیه فرستاده میشود.
ارقام کشت شده بیشتر سانسید، افرا، تارا، فامیلا، نهاوند و برنتا است.
وی افزود: همه مزارع گوجه فرنگی این شهرستان مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار است.