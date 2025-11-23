به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام گلپایگان ازبرگزاری مسابقات مولتی پرس و ددلیفت غرب استان اصفهان در شهرستان گلپایگان خبر داد و گفت: این مسابقات با شرکت ۲۴۵ نفر ورزشکاراز گلپایگان؛ خوانسار؛ فریدن؛ فریدونشهر؛ گزوبرخوار؛ دامنه؛ مبارکه؛ کاشان؛ اصفهان؛ خمین؛ الیگودرز و خرم آباد در ۴ رده جوانان؛ نوجوانان؛ بزرگسالان و پیشکسوتان در ورزشگاه انقلاب شهر گوگد گلپایگان برگزار شد.

مرتضی قدیری افزود: در پایان این مسابقات در حرکت مولتی پرس دررده نوجوانان تیم باشگاه گلشهرگلپایگان مردان آهنین گلپایگان وباشگاه جوانان شهرگز و برخوار؛ در رده جوانان باشگاه عصرستارگان گلپایگان؛ باشگاه گلشهرگلپایگان؛ باشگاه جوانان گزوبرخوار؛ دررده بزرگسالان باشگاه ایلیای گلپایگان؛ باشگاه گلشهر و تیم فریدونشهر به ترتیب مقام اول تاسوم این مسابقات را کسب کردند.

وی گفت:درحرکت ددلیفت هم دررده نوجوانان؛ باشگاه صبای گلپایگان؛ باشگاه گلشهر و باشگاه یونیک شهر گوگد؛ دررده جوانان باشگاه گلشهر؛ باشگاه مردان آهنین باشگاه صبای گلپایگان دررده بزرگسالان؛ باشگاه صبا گلپایگان؛ باشگاه گلشهر؛ باشگاه ایلیای گلپایگان و دررده پیشکسوتان هم باشگاه نامجوی شهردامنه؛ باشگاه غدیر گلپایگان و باشگاه گز و برخوار به ترتیب مقام اول تاسوم این مسابقات را به دست آوردند.