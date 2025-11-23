پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتایج تازهترین پژوهشها در اراضی اشغالی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ساکنان سرزمینهای اشغالی در حال بررسی گزینه مهاجرت هستند.
«مؤسسه دموکراسی اسرائیل» اعلام کرد، حدود یکچهارم از یهودیان در اراضی اشغالی اعلام کردهاند که بهصورت موقت یا دائم در فکر ترک سرزمینهای اشغالی و زندگی در مکان دیگری هستند.طبق یافتهها، بیش از ۳۹ درصد از یهودیان سکولار در حال بررسی احتمال ترک اراضی اشغالی هستند، این رقم در میان یهودیان معتقد به دین به ۱۹ درصد و در میان یهودیان افراطی (حریدیم) به سه درصد کاهش مییابد.
به نقل از سایت عرب ۴۸، از نظر گروه سنی نیز ۳۶ درصد از یهودیان جوان بین ۱۸ تا ۳۴ ساله گفتهاند که به مهاجرت میاندیشند، اما در میان افراد میانسال این میزان ۲۶ درصد و در میان سالمندان بالای ۵۵ سال ۱۶ درصد است.