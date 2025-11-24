به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در حال حاضر ۲۶۰ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در مراحل مختلف اجرایی آن قرار دارند.

به گفته کاظمی، برخی از این طرح‌ها در مرحله پایانی هستند و به زودی انرژی تولیدی آنها به شبکه تزریق خواهد شد.

وی افزود: سایر متقاضیان نیز در حال طی مراحل اخذ مجوز، تعیین زمین و آماده‌سازی ساختگاه هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: از ۳۱۲ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی احداثی ۲۹۰ نیروگاه با ظرفیت پنج کیلووات، تحت حمایت بهزیستی وکمیته امداد در مناطق روستایی و محروم احداث شده‌اند.

کاظمی افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در توانمندسازی خانوار‌های کم برخوردار و توسعه پایدار مناطق محروم ایفا کرده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و استقبال متقاضیان، چشم‌انداز روشنی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان زنجان وجود دارد.