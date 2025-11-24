برخورد و واژگونی دو خودرو سواری در شیراز و کازرون دو کشته و ۹ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: بر اثر برخورد دو خودروی ال۹۰ و پیکان در بولوار اتحاد شیراز – ابتدای بلوار قبادی (گردخون) چهار نفر مصدوم شدند که دو نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در دم جان باختند.

مسعود عابد افزود: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل شدند.

این مقام مسوول ادامه داد: در حادثه دیگری در جاده بوشهر – کازرون، محدوده کنارتخته به دنبال واژگونی خودرو لیفان۵ نفر مصدوم و با رسیدگی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و اقدامات درمانی پیش بیمارستانیبا ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل شدند.