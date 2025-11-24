پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حقوقی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، از صدور مجموعهای از اسناد مالکیت تکبرگ برای چند اثر تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، داریوش اسدی گفت: اسناد مالکیت عرصه مجموعه تاریخی بیشاپور کازرون به مساحت ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع صادر شد و در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت.
ساسدی همچنین از ثبت سند منزل اهدایی به میراث فرهنگی در شهرستان داراب، سند مالکیت تپه تاریخی تل شیخ حسن سوری در شیبکوه فسا و تل تاریخی سفید در شهرستان فسا خبر داد.
همچنین سند مالکیت منزلی در محدوده بقعه تاریخی شیخ یوسف سروستانی صادر و به مجموعه املاک تحت تملک میراثفرهنگی افزوده شد.
سرپرست اداره حقوقی میراثفرهنگی فارس اظهار امیدواری کرد: با هماهنگیها با اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، اسناد مالکیت سایر املاک تاریخی که در مرحله کارشناسی و پیگیری قرار دارند، بهزودی صادر خواهد شد.