کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز، در برخی نقاط شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز افزایش سرعت بادهای شمال شرقی پیش بینی و دریا نیز کمی مواج میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امشب و فردا وضعیت جوی و دریایی استان آرام و پایدار، و آسمان صاف است.
وی گفت: از بعدازظهر چهارشنبه گذر ابر از آسمان استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی از امروز تا پایان هفته به تدریج کاهش نسبی دما با تاکید بر ارتفاعات استان مورد انتظار است.