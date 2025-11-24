به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی آیین اجتماع مردمی عزاداران فاطمی، از ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه با حضور هزاران خانواده عزادار فاطمی در عرصه میدان شهدا آغاز شد.

شعرخوانی، هم سرایی دختران در رسای مقام حضرت زهرا (س)، مداحی و ذکر مصایب حضرت زهرا (س) توسط ذاکر اهل بیت (ع) احمد واعظی از ویژه برنامه های این تجمع مردمی بود.

همچنین پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام دفاع مقدس در این آیین از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی تشییع شد.

آیت الله سید علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد و حجت الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی از جمله مقامات شرکت کننده در این آیین بودند.