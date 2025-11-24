دیگ‌هایی که ستون به ستون و هم ردیف هم قرار داده شد و خانم‌هایی که عاشقانه پای این دیگ ها، برای احیای یک سنت قدیمی و کهن با ذکر یا فاطمه و یا زهرا شور و حرارت خاصی به آنان بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم سنتی "شیرآش پزان" زنان آملی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امسال و برای دومین سال متوالی در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) برگزار شد.

پیشینه این آیین کهن به روستا‌های مازندران و زمانی که بیشتر ساکنان روستا‌ها صاحب گاو و گوسفند بودند بر می‌گردد و مادران این روستا‌ها، بخشی شیر تولیدی شان را نذر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌کردند.

در این مراسم، مادران روستایی و شهری مازندران به خصوص شهرستان آمل، در ایام فاطمیه دور هم جمع می‌شدند تا با آوردن شیر گاو و گوسفندشان و پخت تجمیعی آن با مشارکت هم "آش و یا شیربرنج" در میان اهالی روستا‌ها و یا مناطق نزدیک به شهر‌ها توزیع می‌کردند.

این مراسم پس از سال‌ها فراموشی به همت جمعی از ارادتمندان و علاقمندان به بی بی دو عالم، از سال گذشته در برخی محلات محدوده شهری و روستایی شهرستان آمل برگزار شد.

حاجیه خانم زهرا مختاری، که به همراه دختر و عروس خود در محوطه آستان مقدس امامزاده ابراهیم علیه السلام مشغول آماده کردن شیربرنج بوده، گفت: امسال توفیق یافتیم تا در مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا با پخت شیربرنج نذر خودمان را ادا کنیم.

وی افزود: برای حضور در مراسم پخت تجمیعی این مراسم از چند روز قبل دغدغه زیادی داشتیم که مراسم را به خوبی برگزارکنیم.

فاطمه شفیع زاده دیگر خانمی که مشغول هم زدن شیربرنج بود، گفت: خوشحال هستم که توفیقی شد در کنار خانم‌های دیگر آمل در این مراسم تبریکی حضور پیدا کردم.

وی افزود: حضور در این مراسم‌ها توفیق می‌خواهد و امیدوارم این مراسم‌ها که بسمه کننده نسل نوجوان و آینده این شهر و کشور هستند، تداوم داشته باشد.

مصطفی کوهی مقدم، یکی از متولیان برگزاری مراسم شیرآش پزان در شهرستان آمل گفت: این مراسم در دهه‌های بسیار قدیم در سطح روستا‌ها و به مناسبت ایام فاطمیه و به خصوص شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرسوم بوده، اما رفته رفته برگزاری این مراسم کمرنگ شده بود.

کوهی مقدم افزود: فراخوان برگزاری این آیین کهن معنوی و مذهبی، با مشورت و همکاری چند نفر از بزرگان شهر و هیات‌های مذهبی مورد استقبال قرار گرفته بود و فراخوان برگزاری و مشارکت مردمی از ماه گذشته اعلام شده بود.

وی، با اشاره به استقبال خوب شهروندان آملی در این طرح عمومی و محله محور در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) گفت: در سال نخست این آیین کهن با مشارکت بسیار خوب شهروندان آملی در بیش از ۱۴ محله برگزار شد.

متولی برگزاری مراسم شیرآش پزان در شهرستان آمل با بیان اینکه امسال با استقبال خوب بانوان آملی این مراسم علاوه بر محلات شهری به‌صورت تجمیعی در محوطه آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) نیز پخت شد، ادامه داد: امسال در مجموع بیش از ۵۰ دیگه شیربرنج در سطح شهرستان آمل پخت شد.

وی افزود: شیر‌برنج‌های پخته شده در بسته بندی‌های مختلف آماده شده و میان بیش از ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر از شهروندان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام به عنوان تبرک توزیع شد.