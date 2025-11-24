به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سروان حمید حیدری افزود: این حادثه دیشب در بزرگراه نیمه‌تمام امام رضا در مسیر ساحل جنوبی شهر قشم رخ داد.

وی گفت: علت این حادثه سرعت بالای پژو ۴۰۵ و انحراف به چپ آن بوده است.

فرمانده پلیس راه قشم افزود: در این حادثه یک مرد ۲۵ ساله که راننده پژو ۴۰۵ بوده در دم جان باخت و سرنشین آن که یک خانم بوده مجروح و به بیمارستان منتقل شده است، همچنین یک مرد دیگر که راننده پژو پارس بود نیز پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

سروان حیدری با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌های قشم و رعایت نکردن مسائل ایمنی از سوی رانندگان، گفت: اصلاح وضعیت جاده‌ها در این شهرستان یک ضرورت بسیار مهم است که باید نهاد‌های مسئول سریعاً نسبت به این موضوع و تکمیل جاده‌های نیمه‌تمام که ایمنی لازم را ندارند، اقدام کنند.

این تصادف در حالی رخ دادکه اتوبان امام رضا به طول ۶۰ کیلومتر، که در ساحل جنوبی قشم قرار دارد، همچنان در حال تکمیل و توسعه است.

ساخت این بزرگراه در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، اما پس از گذشت سه سال، تنها ۵ کیلومتر از آن تکمیل شده است.