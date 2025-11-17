به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد جمال الدینی افزود: برای ساماندهی شتر‌های سرگردان ابتدا در شهرستان جاسک سرشماری از جمعیت شتر‌ها توسط دهیاران صورت گرفت و گروه‌هایی از مسولان برای بازدید و مشکلات شترداران در روستا‌ها اعزام و مواردی را احصا کردند.

وی گفت: طرح‌های موفق در خصوص کاهش تصادفات جاده‌ای دیگر نقاط کشور را در جاسک بررسی و در صورت اجرایی آنها را اجرا خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان جاسک گفت: از ابتدای آذر ماه طرح جمع آوری شتر‌های سرگردان بدون ساربان در طول شبانه روز از جاده‌های اصلی شهرستان توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود.

جمال الدینی افزود: که سرشماری شبانه در آغل شتر‌ها نیز توسط دهیاران هر روستا انجام می‌شود.

مدیر بیمارستان خاتم الانبیا جاسک گفت: طبق آمار فوریت‌های پزشکی جاسک در ده سال اخیر ۳۱۸ مورد تصادف با شتر رخ داده است که در این تصادفات با شتر ۵۳۵ نفر مصدوم داشته و ۵۲ نفر فوتی در صحنه تصادف اتفاق افتاده است.

اشکان شهسواری افزود: برای ۴۵۳ نفر در بیمارستان خاتم الانبیا جاسک پرونده تشکیل شده است که از این تعداد ۸۳ نفر با وضعیت وخیم به مراکز مجهز مرکز استان و بیمارستان میناب اعزام شده‌اند که ۷ نفر از این تعداد نیز در بیمارستان فوت شده‌اند.

فرماندار شهرستان خوسف خراسان جنوبی گفت: در شهرستان خوسف در سالیان گذشته تصادف‌های زیادی با شتر‌های سرگردان داشتیم که منجر به صدمات جانی و مالی می‌شد که بیشترین این تصادفات در مسیر روستای خور تا خوسف بود که در یک طرح آزمایشی ۵۰ کیلومتر از این مسیر با ایجاد مهاربند و حفر کانال موفق شدیم که تصادف با شتر سرگردان در این محدوده را صفر شود.

مسعود قلی زاده افزود: امسال هم این طرح مهاربند و ایجاد کانال در ۱۰۰ کیلومتر جاده طبس به خوسف میدهیم که در این مسیر نیز شتر‌ها رفت آمد دارند.