برگزاری اختتامیه جشنواره جهادگران علم و فن آوری
اختتامیه دو رویداد سِدرا در زمینه صنایع خلاق و شهید ماهینی در زمینه مسائل فن آورانه در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ غلام هنرمند مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر در آیین اختتامیه جشنواره جهادگران علم و فن آوری، اظهار کرد: جشنواره جهادگران علم و فن آوری با هدف تعامل بین ردههای مختلف و استفاده بهینه از همه امکانات برگزار شده است.
وی افزود: در این جشنواره، اختتامیه دو رویداد سِدرا در زمینه صنایع خلاق و با هدف شناسایی هستههای علمی استان و حمایت از آنها و رویداد شهید ماهینی در زمینه مسائل فن آورانه برگزار شد.
مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان بوشهر بیان کرد: این سازمان بر اساس مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر خیزش علمی، فعالیتهای مختلفی با همکاری سایر مراکز علمی و دانشگاهی در سطح استان برگزار کرده که یکی از این برنامهها نخبه پروری است.
وی با اشاره به عملکرد سازمان بسیج علمی و پژوهشی استان بوشهر، اظهار کرد: از طرحهای مختلف فنآورانه دانشجویان، اساتید دانشگاهها و نخبگان استان پس از داوری و ارزیابی حمایت صورت خواهد گرفت که برخی از آنها در هفته بسیج ۱۴۰۴ رونمایی میشود که زمینه اشتغال تعدادی از هماستانیها را فراهم خواهد کرد.