به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ابوالفضل شیرودی گفت: با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند واگذاری زمین، عملیات ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در نیمه دوم سال با شتاب قابل توجهی همراه شده و این امر به این علت است که دولت با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و امور اراضی، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌طور چشمگیری هموار کرده است.

وی با اشاره به فراخوان دی‌ماه سال گذشته ساتبا برای جذب سرمایه‌گذار در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مجاورت پست‌های فوق‌توزیع و خطوط انتقال، از استقبال گسترده بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۷۰ سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی برای احداث نیروگاه‌هایی با مجموع ظرفیت بیش از ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کرده‌اند که تأمین کامل سرمایه از منابع داخلی این سرمایه‌گذاران، بیانگر نقش پررنگ بخش خصوصی در کاهش ناترازی برق کشور است.

شیرودی با اشاره به سیاست دولت در تسریع بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی پاک، اعلام کرد: «از مردادماه امسال و هم‌زمان با تحقق شعار "هر هفته ۱۰۰ مگاوات"، سهم مناسبی از ظرفیت افتتاح شده به پروژه‌های تولید در توزیع بخش خصوصی اختصاص یافته است؛ به‌طوری‌که هر دو هفته بین دو تا سه نیروگاه خورشیدی از این فراخوان وارد مدار می‌شود و این روند تا پایان سال سرعت بیشتری می‌گیرد.»

وی، هدف‌گذاری پایان سال را دستیابی به ظرفیت بهره‌برداری ۴۰۰ تا ۴۵۰ مگاوات از نیروگاه‌های خورشیدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: این میزان رکوردی تازه در توسعه تجدیدپذیر‌ها با مشارکت بخش خصوصی محسوب می‌شود.

شیرودی با اشاره به روند تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری توضیح داد: «شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور زمین‌هایی را که مجوز‌های سه‌گانه آنها پیش‌تر اخذ شده و در مجاورت پست‌های فوق‌توزیع و خطوط انتقال قرار داشت، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دادند. با امضای موافقت‌نامه ساتبا و تعیین ساختگاه، سرمایه‌گذار می‌تواند بلافاصله مطالعات و عملیات اجرایی را آغاز کند.

مجری احداث نیروگاه‌های خورشیدی در طرح تولید در توزیع بخش خصوصی ساتبا با تصریح بر اینکه مشکل ثبت سفارش به عنوان مانع پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حل شده است، اما هنوز تخصیص ارز با کندی همراه است، تأکید کرد: اگر موضوع تخصیص ارز سرمایه گذاران بخش خصوصی با سرعت بیشتری همراه باشد، قطعا بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی شتاب بیشتری خواهد گرفت.