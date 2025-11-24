رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن از مسدود سازی کامل مسیر‌های منتهی به جنگل‌ها و مراتع در سطح شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ خلعتبری گفت: با تاکید مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران و همکاری فرمانداری ویژه شهرستان و دستور دادستان تنکابن مسدود سازی کامل مسیر‌های منتهی به جنگل‌ها و مراتع سطح شهرستان با هدف پیشگیری از آتش سوزی، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خطر وقوع حوادث ناگوار در روز‌های گرم پیش رو تا اطلاع ثانوی اتخاذ شده است.

او افزود: با توجه به شرایط جوی و خطر بالای بروز حریق احتمالی در جنگل‌ها و مراتع، به تمامی واحد‌های منابع طبیعی سه گانه، مدیران و ناظرین حفاظتی، اکیپ‌های گشت و سرکشی حفاظت، آماده باش کامل ابلاغ شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گفت: مسئولین واحد‌های منابع طبیعی علاوه بر مسدود سازی تمامی مسیر‌های منتهی به عرصه‌های جنگلی و مرتعی تحت پوشش به گشت و سرکشی شبانه روزی اقدام می‌کنند تا از بروز هر گونه حوادث احتمالی به ویژه وقوع حریق جلوگیری شود.

خلعتبری از مردم و گردشگران خواست ضمن همکاری با این اداره در صورت مشاهده هر گونه دود یا آتش در عرصه‌های منابع طبیعی با شماره‌های ۱۵۰۴ یا ۱۳۹ امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند