به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یادواره شهدا‌ی روستای چیر و شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اهالی روستا برگزار شد.

مراسم یادواره شهدا‌ی روستای چیر در مسجد این روستا برگزار و سردار وزیری به بیان مجاهدت‌های شهدا و ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخت.

در ادامه، حجت‌الاسلام خطیبی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و عباسی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهرستان زنجان با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بر تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کردند.

این مراسم با حضور پرشور مردم، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا همراه بود.