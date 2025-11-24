پخش زنده
امروز: -
هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن صبح امروز در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن صبح امروز در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیداز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گزارشی از تحولات مرتبط با یمن ارائه کرد و خواستار تداوم حمایتهای ایران از نقش و تلاشهای سازمان ملل برای کمک به بهبود اوضاع و پیگیری روند صلح در یمن شد.
وزیر امور خارجه ضمن محکومکردن تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه همزمان با تداوم محاصره و اعمال تحریم علیه یمن، نسبت به پیامدهای قانونشکنی اسرائیل در گسترش ناامنی و بیثباتی در منطقه هشدار داد.
دیدار مدیران اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه
دیوید هارلند مدیر اجرایی مرکز گفتگوی بشردوستانه، به همراه سه نفر از مدیران ارشد این نهاد صبح امروز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، در خصوص روندها و تحولات بینالمللی بهویژه چالشها و خطرات موجود علیه صلح و امنیت بینالمللی در پرتوی نقضهای فاحش حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد بحث و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان از جمله منطقه غرب آسیا به واسطه یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا و تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه، تاکید کرد مقابله با این روند مستلزم مسئولیتپذیری و اقدام موثر از سوی همه دولتها و جامعه مدنی بینالمللی جهت صیانت از دستاوردهای تمدن انسانی و حراست از صلح و حاکمیت قانون میباشد.
آقای دیوید هارلند نیز دیدگاههای خود را در مورد اهمیت تقویت دیپلماسی بهعنوان تنها ابزار موثر برای صلحسازی و حل اختلافات بیان کرد.
لازم به ذکر است نشست امسال مجمع مسقط با موضوع تقویت نهاد میانجیگیری و دیپلماسی، با همکاری مرکز گفتوگوهای بشردوستانه (مستقر در ژنو) و وزارت امور خارجه عمان و نروژ برگزار میشود.