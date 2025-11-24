هلال احمر استان کرمان اعلام کرد: بر اثر سقوط یک دستگاه سواری سمند از روی پل در محور بافت به کرمان سه نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، بنا به اعلام جمعیت هلال احمر کرمان، این حادثه امروز دوشنبه حدود ساعت ۷:۳۰ دقیقه در کیلومتر ۲۰ محور بافت به کرمان اتفاق افتاده است.

هلال احمر کرمان تصریح کرد: در پی اعلام گزارش حادثه مبنی بر سقوط سواری سمند از روی پل بلافاصله یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و افراد فوتی توسط تیم امداد و نجات رهاسازی و تحویل عوامل مربوطه شدند.

محور بافت به کرمان از جمله حادثه خیزترین محورهای جاده ای استان محسوب می شود.