فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به تحولات منطقه گفت: صبر راهبردی نیروهای مقاومت میتواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد و رژیم صهیونی در حال سوءاستفاده از آتشبس و دیپلماسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر رضایی در مراسم تشییع شهدای گمنام در کرمان گفت: فرماندهان مقاومت، فرمانده دولت و حکومت نیستند، بلکه آنها فرمانده یک حرکت مردمی فراگیر از جبهه مستضعفین هستند.
وی افزود: صبر استراتژیک جبهه مقاومت باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. البته ما نمیخواهیم دخالتی در تصمیمگیری این جبهه کنیم و این را خود نیروهای مقاومت بهتر تشخیص میدهند.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به روش رژیم صهیونیستی در جنگ گفت: اصل روش صهیونیستها در جنگیدن تروریستی است و آنها میدانند هر فرمانده که شهید شود این رژیم متزلزل میشود.
سرلشکر رضایی همچنین درباره نقش شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم توانست انقلاب اسلامی را از شهر کرمان و ایران به همه جهان صادر کند؛ مکتبی در جهان اسلام با اندیشه شهید حاج قاسم سلیمانی به وجود آمد و اینجا شهری است که وی توانست مکتب امام خمینی را از ایران و شهر کرمان به همه جهان صادر کند.
فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونی پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه التماس کردند که ایران آتشبس را قبول کند، تاکید کرد: قدرت امروز ایران که سرنوشتمان مانند جنگ جهانی دوم و اشغال ایران نشد را مدیون همین شهدا هستیم.
سرلشکر رضایی تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونی هیچگاه در عمر خود چنین مقاومتی را ندیده بودند و مقاومت امروز لبنان و غزه بیسابقه است.