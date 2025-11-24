به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان گفت: پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام دوران دفاع مقدس پس از تشییع بر روی دستان مردم شهید پرور شهرستان میناب در کوهستان پارک (بام میناب) تدفین شد.

سرهنگ رکن الدینی افزود: شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجی‌آباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.