رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: مشارکتهای مردمی در طرح اکرام ۳۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در آئین رونمایی از شبستان و ضریح آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) که امروز (دوشنبه) همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، با اشاره به رشد چشمگیر کمکهای مردمی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا دیروز بیش از سههزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی فقط به حساب کمیته امداد واریز شده که این میزان در مقایسه با هشتماهه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته امری که نشاندهنده دینداری، وفاداری و عشق مردم به اهلبیت (ع) و تبعیت از رهبری است در حالی که مردم با وجود تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی همچنان در میدان کمکرسانی حضور پررنگ دارند.
وی با اشاره به فعالیتهای خیریههای مردمی، از جمله خیریهای که بههمت همسر سردار شهید راهاندازی شده و مراجعات گستردهای دارد، تأکید کرد: باید به خود ببالیم که در خدمت مردمی هستیم که اینچنین وفادار به ارزشها و آرمانهای الهی هستند.
رئیس کمیته امداد در ادامه با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) در فرهنگ شیعی گفت: در روز شهادت حضرت زهرا (س)، پیامبر اسلام (ص) دست دخترشان را میبوسیدند؛ نه فقط از سر محبت پدری، بلکه به دلیل عظمت و مقام روحانی این بانو.
وی با اشاره به نقلهای علمای دین و فرماندهان دفاع مقدس افزود: اساتید و روحانیون بزرگوار بارها فرمودهاند که هر زمان در مشکلات به حضرت زهرا (س) متوسل شدیم، گشایش حاصل شد. فرماندهان ارشد نظامی همچون سردار کاظمی، سردار حاج حسین خرازی، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و سردار سلامی نیز روایت کردهاند که در سختترین شرایط جنگ، وقتی همه راهها بسته میشد، با توسل به حضرت زهرا (س) راه نجات باز میشد.
بختیاری با بیان اینکه گمنامماندن محل قبر حضرت زهرا (س) خود نشانهای بزرگ از دفاع ایشان از ولایت و امامت است، ادامه داد: اینکه حضرت زهرا (س) وصیت کردند شبانه دفن شوند، یا فرمودند «یا علی، خانه خانه توست و من همسر تو هستم»، درسهای بزرگی در زندگی مشترک و اخلاق خانوادگی دارد. این رفتار نشان میدهد که حتی در اوج سختیها نیز چگونه تکریم جایگاه همسر و رعایت شئون خانواده مورد توجه ایشان بوده است.
وی در پایان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار امیدواری کرد: خداوند متعال به همه ما توفیق خدمتگزاری بیشتر به مردم و ادامه مسیر ولایی این بانوی بزرگ را عنایت فرماید.