استاندار تهران گفت: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروزکوه روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر غیرحضوری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان افزود: دانشگاههای استان تهران بجز فیروزکوه غیرحضوری است.
وی گفت: همچنین کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی با نظر مدیر در این بازده زمانی دورکار شدند.
بنابر اعلام آقای معتمدیان، بانکهای استان تهران هم بهصورت شعب کشیک فعالیت دارند.
طرح زوج و فرد از درب منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود و مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی رسد.
ساعت کاری اصناف هم تا ساعت ۲۰:۳۰ اعلام شده است.