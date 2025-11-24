به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، عصر امروز در نشست خبری گرامیداشت هفته بسیج گفت: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خدمات رسانی به تعداد شهدای شهرستان رشت در هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی، رمز پیروزی ما یا زهراست از ۳۰ آبان تا ۶ آذر در این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار امینی تجمع ۱۰هزار نفری اقتدار بسیجیان شهر رشت در ورزشگاه ۶ هزار نفری این شهر در ۵ آذر همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفان، برگزاری رزمایش‌های امنیتی در قالب گشت‌های رضویون با ۲ هزار و ۲۰۰ گشت خودرویی بسیج در محلات و محور‌های اصلی شهر، برگزاری میز‌های خدمت جهادی با عنوان گره گشت، ویزیت رایگان و کاروان سلامت را از جمله برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان اعلام کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: پیاده روی جامعه کارگری در مسیر شهرک صنعتی تا محل اصابت موشک رژیم صهیونیستی در این شهرک، نهضت کتابخوانی، برگزاری یادواره شهدای محله باعنوان آبروی محله، ویژه برنامه مادرم می‌آید، در جوار شهدای گمنام بوستان ملت، پویش روضه‌های خانگی درقالب هر پایگاه یک حسینیه، رزمایش دیدار با خانواده ۱۸۶ خانواده شهید در قالب یادگاران نور، تجمع بزرگ فاطمیه با مشارکت پرشور خواهران بسیجی در میدان شهرداری و شهدای ذهاب، مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۷ شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس، یادمان شهدای بسیج در مراسمی با عنوان مثل شهید سلامی، اجرای المپیاد‌ها و جشنواره‌های متنوع ورزشی در پایگاه‌های مقاومت بسیج و نشست‌های تبیینی و بصیرتی با حضور اساتید برجسته استانی و شهرستانی، همایش ریحانه‌های فاطمی در قالب مسجد و پایگاه همیار مدرسه، افتتاح همزمان مسکن محرومان و پایگاه‌های مقاومت، برگزاری یادواره‌های شهدا درقالب محفل لاله‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های تجسمی و ایستگاه‌های صلواتی، اجرای رویداد‌های فرهنگی تبلیغی بانوی بی نشانو خیمه مادری، رزمایش دیدار با خانواده ۱۸۶ خانواده شهید در قالب یادگاران نور، اکران عمومی فیلم مجنون، آزادی ۱۸ زن زندانی جرائم غیرعمد ملقب به القاب مبارک حضرت زهرا (س)، از دیگر برنامه‌های سپاه ناحیه مرکزی رشت در هفته بسیج است.

در پایان این نشست از خبرنگاران با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.