موج جدید آنفلوآنزا با قدرت سرایت بالا و علائم شدید از جمله تب و سرفه همراه است. رعایت بهداشت، ماسک و خودداری از حضور بیماران در مدرسه و محل کار ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ متخصصان بیماری‌های عفونی درباره موج جدید آنفلوآنزا هشدار دادند و نسبت به شدت بالای بیماری، قدرت سرایت سریع و خطر مرگ‌ومیر آن تاکید کردند.

ویروس جدید آنفلوآنزای نوع A در کشور‌هایی مانند استرالیا با وجود پوشش واکسیناسیون، موجب ابتلای گسترده و بروز علائم شدید از جمله تب بالا، سرفه شدید، سردرد و درد‌های عضلانی شده است. این متخصصان تاکید کردند که در ایران نیز کودکان و بزرگسالان ممکن است در این فصل به این ویروس مبتلا شوند و احتمال شیوع گسترده وجود دارد.

مهم‌ترین توصیه‌ها برای پیشگیری شامل استفاده از ماسک، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و خودداری افراد بیمار از حضور در مدرسه و محل کار است. همچنین واکسن آنفلوآنزا با اینکه صددرصد مانع ابتلا نمی‌شود، اما ایمنی بدن را افزایش داده و شدت بیماری را کاهش می‌دهد.

متخصصان تاکید کردند: «در صورت بروز علائم شدید آنفلوآنزا، مراجعه سریع به پزشک و استفاده از دارو‌های ضدویروس می‌تواند به کاهش عوارض و شدت بیماری کمک کند.»