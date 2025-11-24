پخش زنده
یادواره شهدا ۲۰۸ بخش سلفچگان قم همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در مسجد جامع این بخش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها حجت السلام والمسلمین ذوالنور نماینده مردمی استان قم در شورای مجلس در یادواره شهدای بخش سلفچگان قم که با حضور خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم شهید پرور این بخش برگزار شد با تاکید برادامه راه شهداگفت:تفکر و فرهنگ بسیج در عرصههای مختلف همچون دفاع مقدس، سازندگی ومقاومت در نبرد دوازده روزه باعث اعتلای ایران اسلامی بوده است.