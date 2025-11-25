هواشناسی البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی پایداری هوابرای استان، وارونگی دمایی در سطوح پایینی و وزش بادهای جنوب شرقی و آلاینده پتانسیل انباشت آلایندهها تا عصر چهارشنبه پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، هواشناسی البرز اعلام کرد: آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از تشدید بیش از پیش شرایط پایداری جو در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به رخداد وارونگی دمایی در سطوح پایینی و وزش بادهای جنوب شرقی و آلاینده پتانسیل انباشت آلایندهها تا عصر چهارشنبه در استان افزایش خواهد داشت و کیفیت هوا را در سطح ناسالم برای همه گروهها قرار خواهد داد.
عدم حضور در فضای باز برای همه گروهها، کنترل و مدیریت منابع آلاینده توصیه های هواشناسی در روزهای آلوده است.