هواشناسی البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی پایداری هوابرای استان، وارونگی دمایی در سطوح پایینی و وزش باد‌های جنوب شرقی و آلاینده پتانسیل انباشت آلاینده‌ها تا عصر چهارشنبه پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز هواشناسی البرز اعلام کرد: آخرین الگو‌های پیش یابی حاکی از تشدید بیش از پیش شرایط پایداری جو در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به رخداد وارونگی دمایی در سطوح پایینی و وزش باد‌های جنوب شرقی و آلاینده پتانسیل انباشت آلاینده‌ها تا عصر چهارشنبه در استان افزایش خواهد داشت و کیفیت هوا را در سطح ناسالم برای همه گروه‌ها قرار خواهد داد. ناسالم برای همه گروه‌ها قرار خواهد داد.

عدم حضور در فضای باز برای همه گروه‌ها، کنترل و مدیریت منابع آلاینده توصیه های هواشناسی در روزهای آلوده است.