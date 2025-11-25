"حاجیه خانم شهربانو رمضان‌پور نوایی"، مادر بسیجی شهید «محمدرضا رضایی» از شهدای آملی، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم شهربانو رمضان‌پور نوایی مادر بسیجی شهید «محمدرضا رضایی» از شهدای آملی، در سن ۸۶ سالگی به فرزند شهیدش پیوست.

این مادر فداکار بر اساس وصیت خود، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) پس از تحمل ۷ ماه بیماری، دعوت حق را لبیک گفت.

وی در وصیت‌نامه‌اش به طور مشخص از رسانه‌ها درخواست کرده بود تا عنوان «مادر شهید رضایی به فرزندش پیوست» را برای خبر درگذشتش به کار برند.

پیکر این مادر شهید عصر دوشنبه با حضور گسترده مسئولان شهرستانی، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در آمل تشییع و در کنار آرامگاه فرزندش در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) به خاک سپرده شد.

حاجیه خانم رمضان‌پور نوایی از مادران پیشرو در فعالیت‌های انقلابی و گروه‌های جهادی در شهرستان آمل و به اقامه نمازهای شب شهره بود.

شهید «محمدرضا رضایی» متولد ۱۳۴۶، که در عملیات والفجر ۶ در منطقه دهلران و در سال ۱۳۶۲ به فیض شهادت نائل آمده بود، پس از ۱۰ سال، پیکر مطهرش به زادگاهش آمل انتقال یافته بود.