حکم قصاص در ملاء عام متجاوز به عنف و اکراه نسبت به ۲ بانو در بسطام اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: موضوع این پرونده از سال ۱۴۰۱ و پس از گزارش مرجع انتظامی و ورود دادگاه عمومی بخش بسطام در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات ، مشخص شد متهم با اغفال ۲ بانو و با هدف نیات مجرمانه، اقدام به ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه کرده و با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شکات فراهم کرده است.

وی افزود: با انجام تحقیقات جامع و مستند، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود، متهم را مجرم شناخته و حکم اعدام صادر کرد. این رأی پس از بررسی دقیق در دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

پس از طی همه مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط شرعی و قضایی، صبح امروز حکم اعدام در ملاءعام در حوزه قضایی بخش بسطام انجام شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرایم منافی عفت و رفتار‌هایی که امنیت اخلاقی و روانی جامعه را تهدید می‌کند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و اجرای احکام قطعی بیانگر عزم این مرجع در صیانت از کرامت انسانی، حفظ نظم عمومی و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان است.