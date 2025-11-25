به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره زندان نیشابور گفت: یک زندانی محکوم به قصاص که از سال ۱۳۹۹ در پی درگیری و به جرم قتل عمد در زندان دوران جبس را می گذراند؛ با دستور مراجع قضائی به قصاص نفس محکوم شده بود که در نتیجه مداخلات فنی و تخصصی کمیته صلح و سازش زندان و رایزنی ریش سفیدان منطقه و با هدف اجر اخروی متوفی منجر به رضایت و گذشت از حکم قصاص شد.

حمید رضا باقریان افزود: همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) و در فاصله دو دهه ایام فاطمیه، با پیگیری واحد مددکاری و کمک ستاد دیه و منابع خیران، ۷ زندانی معسر با بدهی بیش از ۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همچنین ۳۹ زندانی با استفاده از ارفاقات قضایی شامل مرخصی منجر به آزادی، تعلیق مجازات و ... با پیشنهاد زندان و موافقت مراجع قضایی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.