به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، بدنبال ظهور بیماری تب برفکی دربین دام های شهرستانهای شمالی استان، از اوایل آبان ماه ۱۴۰۴ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان با مشارکت اداره کل دامپزشکی , اقدام به برنامه ریزی و برگزاری ۴۵ مورد دوره مهارتی در ۳۸ مرکز جهادکشاورزی دهستانها و روستاها نموده است.

مداح پناهی ، رییس اداره آموزش بهره برداران مدیریت ترویج استان با اعلام این مطلب افزود، تب برفکی که دامداران محلی ، آنرا با نام دباغ می شناسند یکی از بیماریهای مهم و بومی دام‌های استان است که هرچند سال یکبار باعث تلفات و خسارات شدید در دام ها می گردد لیکن اکثر آنها، مهارت و آگاهی لازم جهت تشخیص علایم بیماری و راهکارهای پیشگیری از بیماری را ندارند، لذا با برگزاری کلاس ها اموزشی در اقصی نقاط استان سعی داریم دامداران آمادگی لازم جهت مقابله با بیماری را پیدا کنند و در صورت مشاهده علایم بیماری توانمندی لازم کنترل و پیشگیری این بیماری خطرناک را کسب نمایند.

آقای دکتر نعمتی رییس دامپزشکی شهرستان کوثر بعنوان مدرس دوره آموزشی، دامداران را با مباحث زیر آشنا نمودند:

مهمترین نشانه های بیماری تب برفکی ، وجود تاول در دهان و بالای سم و یا روی پستان دام میباشد، بنابراین با باز کردن دهان دام یا معاینه سم و پستان، براحتی میتوان تاول ها را مشاهده کرد.

تورم و زخم دهان باعث ریزش بزاق و بی اشتهایی دام می شود،لذا ریزش بزاق و لنگش از دیگر نشانه های بیماری است.

با مشاهده علایم بیماری باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود از جمله: از تماس دام های خود با دام یا گله هایی که بیماری در آنها وجود دارد جلوگیری شود.

دام های خود را در مراتع و چراگاه هایی که دام آلوده چرا کرده نبرید.

در زمان شیوع بیماری از خرید دام و وارد کردن دام به گله ی خود بپرهیزید.

اگر دام تازه خرید کرده اید، حداقل ۱۵ روز جدا نگهداری کنید و اگر بیماری نشان نداد آنگاه آنها را وارد کنید.

لاشه حیواناتی که تلف شده اند را باید به شیوه مناسب دفن کرده و یا بسوزانید.

در زمانی که بیماری در روستا یا منطقه شایع شود، هرگز برای بازید سایر گله ها نروید. اما اگر مجبورید ،حتما لباس خود را تعویض کنید و کفش های خود را تعویض،و ضدعفونی کنید.

حدود ۲ ماه مانده به فصل زایش، برای جلوگیری از بیماری به دام های خود واکسن تزریق کنید.