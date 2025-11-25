افزایش روند ابتلاء به بیماری‌های تنفسی در کهگیلویه و بویراحمد

لویه و بویراحمد ، شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به شدت گرفتن روند ابتلاء به بیماری‌های تنفسی طی روز‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: آنفلوانزا یک عفونت ویروسی بسیار مسری است که دستگاه تنفسی شامل بینی، گلو و ریه‌ها را درگیر می‌کند و معمولاً به‌صورت فصلی شیوع می‌یابد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی با بیان اینکه علائم آنفلوانزا معمولاً به طور ناگهانی بروز می‌کند، افزود: تب، لرز، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، بدن‌درد و خستگی مفرط از جمله علائم شایع این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر اینکه بسیاری از بیماران بدون عوارض جدی بهبود می‌یابند، ادامه داد: آنفلوانزا می‌تواند برای گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای خطرناک باشد.

افزایش معنادار ابتلاء و ورود به پیک بیماری

وی اضافه کرد: بررسی پایگاه‌های دیده‌وری در سطح کشور نشان‌دهنده افزایش معنادار درصد ابتلاء و ورود کشور به پیک بیماری، به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی است.

شریفی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود استان کهگیلویه و بویراحمد در روز‌های آینده نیز تحت تأثیر این روند قرار گیرد، گفت: احتمال افزایش موارد سرماخوردگی، کووید -۱۹ و آنفلوانزا در استان وجود دارد.

وی بیان کرد: نتایج آزمایشات فعلی در استان درباره آنفلوانزا منفی بوده و موارد محدود ابتلاء به کووید -۱۹ گزارش شده است.

توصیه‌های پیشگیرانه و اهمیت خود مراقبتی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به مشابه بودن الگوی بیماری‌های تنفسی در ماه‌های آبان و آذر طی سال‌های اخیر، تأکید کرد: بهترین راهبرد مقابله با این بیماری‌ها، خود مراقبتی در سطوح فردی، اجتماعی و سازمانی است.

وی رعایت بهداشت دست، شست و شوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه، تزریق واکسن سالانه آنفلوانزا به ویژه برای گروه‌های پرخطر و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار را از مؤثرترین روش‌های پیشگیری عنوان کرد.

شریفی افزود: خودداری از لمس صورت با دست‌های شسته نشده، تقویت سیستم ایمنی بدن، خواب کافی، مدیریت استرس، تغذیه سالم، مصرف مایعات و ماندن در خانه در صورت بروز علائم شبیه آنفلوانزا از دیگر اقدامات ضروری است.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی و نقش رسانه‌ها

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به نقش نهاد‌های اجتماعی و سازمانی در کنترل بیماری گفت: آموزش، اطلاع‌رسانی صحیح، ایجاد محیط بهداشتی، تهویه مناسب و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در اماکن عمومی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌ها است.

وی رسانه‌ها را از انتشار اخبار نادرست و ایجاد ترس بی‌مورد برحذر داشت و افزود: انتشار اطلاعات صحیح مبتنی بر شواهد علمی ضروری است.

چالش‌های استان و اقدامات در حوزه مدارس

شریفی تأمین واکسن و کنترل شیوع در کانون‌های تجمعی مانند مدارس و دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و ادامه داد: برای گروه‌های خاص مانند زنان باردار واکسن به‌اندازه کافی تأمین شده و مشکلی وجود ندارد.