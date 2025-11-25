



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فروش بلیت فیلم‌های جشنواره جهانی فجر از ساعت ۱۱ صبح امروز آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت سالن‌ها ادامه دارد.

فروش بلیت فیلم‌ها، نیم بها در سایت‌های آی‌تیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت انجام خواهد شد.

فیلم‌ها در پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب و یک سالن از پردیس سینمایی تارخ به نمایش درمی آیند. چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از فردا تا ۱۲ آذر در شیراز برگزار می‌شود.