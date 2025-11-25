یک استاد ادبیات با انتقاد از گسترش بی‌رویه واژه‌های بیگانه در گفتار و نوشتار جامعه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و توجه بنیادین به علوم انسانی از دوران کودکی تأکید کرد.

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با ابراز نگرانی از رواج روزافزون واژه‌های بیگانه در زبان فارسی، این روند را موجب تضعیف هویت زبانی و فرهنگی کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه زبان فارسی به‌صورت دست‌و‌پا شکسته در حال فاصله گرفتن از نثر و ادبیات فاخر است، تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، بیش از هر چیز نتیجه کم‌کاری‌ در سیاست‌گذاری‌ها و غفلت از آموزش درست زبان و ادبیات فارسی در مدارس است.

این استاد ادبیات افزود: علوم انسانی و به‌ویژه ادبیات فارسی در کشور مغفول مانده و نگاه حاشیه‌ای و تزیینی به این حوزه‌ها، مانع انتقال سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های جدید شده است. مادامی که آموزش رسمی کشور، ادبیات را سرمایه هویت‌ساز به دانش‌آموزان معرفی نکند، نمی‌توان انتظار داشت نسل جوان به میراث تاریخی و فرهنگی ایران احساس تعلق داشته باشد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ در کنار اقتصاد تصریح کرد: کشورها هنگامی می‌توانند فرهنگ خود را صادر کنند که بر بنیان اقتصادی و فرهنگی استوار حرکت کنند. ایران با پیشینه تمدنی چند هزار ساله و نقش مؤثر در تاریخ جهان، بستر لازم برای ایجاد اعتمادبه‌نفس فرهنگی در نسل جوان را دارد.

این استاد ادبیات با یادآوری سهم تمدنی ایران در اختراعات، ادبیات، هنر و علوم مختلف، تأکید کرد: کشوری که ۲۵۰۰ سال استمرار تاریخی دارد، نیازمند روایت درست و مستند از گذشته باشکوه خود است تا نسل جدید بداند این سرزمین چه ظرفیت‌های عظیمی داشته و دارد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت آموزش پایه‌ای زبان فاخر از دوران دبستان گفت: اگر از همان کودکی ادبیات غنی فارسی به نسل نو آموزش داده شود، زبان و هویت ملی حفظ خواهد شد و ایران می‌تواند دوباره جایگاه شایسته خود را در عرصه فرهنگی جهان به‌دست آورد.