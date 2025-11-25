پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: از ابتدای امسال جاری بهسازی و روکش آسفالت ۴۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی بیان داشت: در ۸ ماهه امسال جهت اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای شریانی استان، بیش از ۴۲۰ هزار تن آسفالت مصرف شده است.
وی با تفکیک اقدامات انجام شده در محورهای شریانی و اصلی افزود: در این بازه زمانی، ۲۰۰ کیلومتر روکش آسفالت، ۱۳۰ کیلومتر لکهگیری و ۷۰ کیلومتر عملیات حفاظتی اجرایی شده است.
بهداروندی در خصوص راههای فرعی و روستایی اظهار کرد: در این بخش نیز ۸۸ کیلومتر ساخت راه روستایی جدید و ۱۳۰ کیلومتر بهسازی و نگهداری راههای موجود انجام گرفته که نتیجه آن، ارتقای شاخصهای برخورداری از راههای آسفالته روستایی بوده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در پایان به اقدامات انجام شده جهت افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: اجرای ۵۱۰۰ کیلومتر خطکشی، تهیه و نصب ۲۰ کیلومتر نیوجرسی، احداث ۵.۸ کیلومتر روشنایی طولی، نصب ۸۳۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی و ۲۸ هزار و ۳۰۰ عدد علائم ایمنی، به همراه اجرای روشنایی در ۱۹ نقطه، از مهمترین این اقدامات به شمار میرود.