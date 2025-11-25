به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: با عبور موج ضعیف امشب و فردا چهارشنبه ۵ آذر، ضمن افزایش ابر، بهبود کیفیت هوا را در اکثر نقاط استان شاهد خواهیم بود.

او با بیان اینکه آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری است، افزود: به دلیل پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها را در مناطق شهری و صنعتی استان شاهد هستیم.

کارشناس هواشناسی استان همدان تاکید کرد: از نظر دمایی تغییرات محسوس نخواهد بود هرچند که برای امشب با توجه به افزایش ابر دما‌های کمینه دو تا سه درجه سانتیگراد در اکثر نقاط استان افزایش داشته و از صبح پنجشنبه به بعد مجدد روند کاهش دما‌های کمینه را خواهیم داشت.

باقری شکیب تصریح کرد: روز گذشته بیشینه دما از نهاوند، اسدآباد، ملایر و تویسرکان با ۲۱ درجه سانتیگراد و صبح امروز دمای کمینه از بهار با منفی هفت درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اوگفت: دمای هوای همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۸ و منفی ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.