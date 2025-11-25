به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار دزفول روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از این طرح گفت: پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری عقیق دارای ۳۶۰ واحد پارکینگ است و با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند، تجهیزات اعلام و اطفای حریق و استاندارد‌های ایمنی روز، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

محمد عتاب اهوازی افزود: این مجتمع تجاری با همکاری شهرداری دزفول و شرکت زیباسازه توسگام وابسته به موسسه مالی و اعتباری ملل احداث شده است.

وی ادامه داد: ۱۸ طرح سرمایه گذاری شهرداری دزفول شامل تکمیل شهر تجاری قائم، شهر گردشگری طاووس، مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی عقیق، طرح درمانی تجاری نیایش، مجموعه آبی پارک ساحلی دز، کشتارگاه دام شهرداری دزفول، مجموعه رستوران ساحلی پارک ولی عصر، غرفه‌های مجموعه گردشگری گذر صدرا و کارخانه بازیافت لاستیک فرسوده در حال اجرا است.

عتاب اهوازی اظهارکرد: همچنین مجموعه تفریحی گردشگری علی مالک، کافه رستوران ساحلی، احداث پل معلق و زیپ لاین تفریحگاه ساحلی علی کله، ایستگاه حمل و نقل شهری، کافه رستوران شهردخت، مجموعه فرهنگی بام دزفول-کافه بام، اتوبوس رستوران، ایستگاه‌های سلامت و احداث کافه رستوران گردشگری پارک برکه در حال اجرا است.

وی اعتبار سرمایه‌گذاری شده در این طرح‌ها را ۱۰۱هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: شهر مقاوم دزفول نسبت به جمعیت بیشترین شهید زن و دانش آموز را در سطح کشور دارد و آغازگر مقاومت در دنیا بوده است.



شهردار دزفول گفت: با وجود شرایط اقتصادی فعلی اقدامات انجام شده رضایتبخش نیست ولی در چنین شرایطی که شهرداری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند روایت خدمت و همدلی در دزفول همچنان جاری است.

وی ادامه داد: شهرداری دزفول با اختلاف توانسته در خوزستان و جنوب غرب کشور پیشرو باشد؛ تاکنون ۱۸ طرح به نتیجه رسیده که ۱۵ طرح قرارداد بسته شده یا اجرا شده است.

طرح قائم با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا است

عتاب اهوازی با بیان اینکه برخی طرح‌های شهرداری با گذشت حدود ۱۲ سال به نتیجه نرسیده بود، خاطرنشان کرد: طرح قائم با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه طرح عقیق با صرف ۱۲ هزار میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده است، افزود: طرح نیایش نیز با اعتباری افزون بر هفت هزار میلیارد ریال تا خرداد سال آینده بهره برداری خواهد شد.

شهردار دزفول با اشاره به طرح‌های عمرانی این شهرداری اظهارکرد: اجرای روکش آسفالت با صرف چهار هزار میلیارد ریال در حال انجام است؛ پیش از این رکورد آسفالت در یک سال ۱۱۰ هزار مترمربع بود که سازمان عمران شهرداری دزفول چند برابر این رکورد را شکسته شده است.

وی به خرید سه هزار میلیارد ریال ماشین آلات شهرداری اشاره کرد و افزود: ۱۲ دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی، کامیونت و تراکتور در این دوره شورا خریداری شده و اکنون کمربندی دزفول با ماشین آلات شهرداری در حال اجرا است.

عتاب اهوازی بیان کرد: ۶۷ طرح عمرانی دزفول با صرف ۲ همت به صورت پیمانکاری، امانی و عمران شهرداری در حال اجرا بوده که هدیه دوره ششم شورای شهر به شهروندان دزفول است.

وی افزود: این اقدامات در سایه حمایت نماینده ولی فقیه، فرماندار، دادستان، نماینده دزفول، رئیس دادگستری و شورای تامین این انجام شده یا در حال انجام است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز گفت: همواره شفاف‌سازی شعار ما بوده و عملکرد شورا به صورت آنلاین پخش شده است تا مردم در جریان تمامی برنامه‌ها قرار گیرند و از نظر آنها در اجرای طرح‌ها استفاده شود.

محمدحسن پرآور افزود: شاید انتظارات مردمی به درستی برآورده نشده باشد ولی توان ما و شرایط باعث شد اقدامات انجام شده کمتر از انتظار مردم باشد.

وی یاد شهدای چهارم آذر اندیمشک و هفته بسیج که نظام جمهوری اسلامی را تضمین کردند گرامیداشت و افزود: تعدادی از طرح‌های راکد و برزمین مانده دزفول بالاخره به نتیجه رسید این در حالی است که در سال‌های اخیر فرصت سوزی زیادی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول اظهار امیدواری کرد در ماه‌های باقی‌مانده دوره ششم شورا به پاره‌ای از قول‌هایی که داده شده عمل شود.

پس از این آیین که با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان و مسوولان محلی برگزار شد از طرح‌های عمرانی شهرداری بازدید و ماشین آلات و تجهیزات خریداری و بازسازی شده شهرداری دزفول نیز رونمایی شد.