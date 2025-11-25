پخش زنده
هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران روز چهارشنبه با شش دیدار در شهرهای گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازیهای مهم این هفته تیم استقلال گنبد که بعد از یک سال دوری دوباره به لیگ برتر والیبال برگشته است، در سالن المپیک این شهر میزبان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی است.
این مسابقه از دو جهت اهمیت دارد، یکی اینکه مردم علاقمند به والیبال منطقه گنبد کاووس بار دیگر شاهد برگزاری سوپر لیگ در سالن المپیک خواهند بود و بعد از ۶۲۱ روز میزبان این رویداد مهم هستند، آخرین میزبانی گنبدیها به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بر میگردد که نماینده این شهر مقابل نیان الکترونیک به میدان رفت.
نکته دوم اینکه نخستین حریف خانگی نماینده گنبد در لیگ برتر مردان امسال تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی است که با یک برد و دو امتیاز در رتبه پنجم جدول لیگ امسال قرار دارد و پیروزی برابر این تیم میتواند خط و نشان گنبدیها برای حریفان در بازیهای خانگی باشد.
در دو دیدار حساس دیگر این هفته تیمهای پیکان تهران و شهرداری ارومیه که با یک برد و سه امتیاز در رتبههای دوم و سوم جدول قرار دارند، میزبان طبیعت اسلامشهر و پاس گرگان هستند. شاگردان ابراهیم وادی در تیم طبیعت با یک برد و دو امتیاز در رتبه ششم جدول هستند و پاس گرگان نیز با یک امتیاز در جایگاه هشتم جدول است. دو تیم برای ارتقا جایگاه محکوم به شکست میزبانهای خود هستند.
تیم مس رفسنجان که در هفته نخست موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شد و دو امتیاز به دست آورد و در جایگاه هفتم قرار گرفت، این هفته در بازی خانگی میزبان فولاد مبارکه سپاهان است. نماینده اصفهان با یک امتیاز در جایگاه دهم جدول است و در رفسنجان به دنبال نخستین برد خود در لیگ برتر والیبال مردان امسال است.
رازین پلیمر تیم تاره وارد لیگ برتر در هفته دوم میزبان چادر ملو ارکان در خانه والیبال تهران است. رازین که در هفته نخست یک امتیاز به دست آورد و در رتبه نهم قرار گرفت، در این بازی خانگی به دنبال نخستین برد سوپر لیگی خود است، اما چادر ملو تیمی از پیش باخته نیست و پیش بینی میشود که مسابقه سختی در انتظار رازین پلیمر باشد.
در سیزدهمین مسابقه لیگ برتر مردان تیمهای سایپا تهران و صنعتگران امید در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف یکدیگر میروند. سالن شهید گل عباسی ورامین نیز این هفته بعد از سالها (۱۳۸۶ روز) شاهد رقابت دو تیم سوپر لیگی خواهد بود و این شهر امسال به عنوان میزبان سایپا در لیگ برتر والیبال است. آخرین بازی لیگ برتر والیبال در این سالن ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۰ برگزار شده است.
دو تیم صنعتگران و سایپا بدون برد و امتیاز در رتبه دوازدهم و سیزدهم جدول هستند و تیم فاتح این دیدار نخستین برد خود را به دست میآورد و حتما چند پله صعود در جدول خواهد داشت.
در تیم شهداب یزد و مهرگان نور نیز دیدار این هفته خود را روز یکشنبه دوم آذر در یزد برگزار کردند و شهدابیها با پیروزی سه بر صفر برابر نماینده نور در صدر جدول جای گرفتند.
برنامه دیدارهای هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان به قرار زیر است:
گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶
استقلال گنبد – فولاد سیرجان ایرانیان
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶
مس رفسنجان – فولاد مبارکه سپاهان
ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶
شهرداری ارومیه – پاس گرگان
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶
رازین پلیمر – چادر ملو اردکان
ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶
سایپا تهران – صنعتگران امید
تهران، سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۶
پیکان تهران – طبیعت اسلامشهر