به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ محمد قائمی‌نژاد گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی اصناف، طرح تشدید نظارت بر کافه‌ها و گیم‌نت‌ها توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، از تعدادی واحد صنفی بازدید به‌عمل آمد که طی آن سه واحد شامل کافه‌تریا، گیم‌نت و اتاق فرار به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی، تخلفات صنفی و بی‌توجهی متصدیان به مقررات انتظامی پلمب شدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اجرای این طرح‌ها، ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی واحد‌های صنفی و صیانت از ارزش‌های اخلاقی در جامعه است.

سرهنگ قائمی‌نژاد در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک یا تخلف صنفی را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.