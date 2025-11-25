پخش زنده
پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با سلاح بادی به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت شهدای هستهای، روز جمعه هفتم آذر در مشهد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول هیئت تیراندازی بسیج سپاه امام رضا (ع) گفت: این رقابتها به یاد شهیدان دانشمند، محسن فخریزاده و مجید شهریاری، به همت هیئت بسیج سپاه امام رضا (ع) و با همکاری سالن تیراندازی الصیاد در مجموعه ورزشی شهدای مدافع حرم، از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
امید روحینژاد با بیان اینکه مسابقات در سه بخش برگزار میشود، افزود: استفاده از سلاح و ساچمه شخصی الزامی است؛ با این حال امکان دریافت تجهیزات از سالن الصیاد با هماهنگی و پرداخت هزینه وجود دارد.
او استفاده از کالیبر ۴.۵ و ۵.۵ را آزاد خواند و گفت: رعایت کامل اصول ایمنی برای همه شرکتکنندگان ضروری خواهد بود.
مسئول هیئت تیراندازی بسیج سپاه امام رضا (ع) با اشاره به نحوه امتیازدهی اعلام کرد: امتیاز کلاس بنچرست از ۲۵۰ نمره و کلاس فنری از ۱۰۰ نمره محاسبه میشود و به نفرات برتر هر کلاس لوح قهرمانی، مدال و تندیس اهدا خواهد شد.