پیکر هادی مرزبان که نمایش‌های متعددی را در تالار وحدت روی صحنه برده بود، امروز به این تالار آورده شد تا برای همیشه با تالار وحدت و همه خاطره‌هایش خداحافظی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز چهره‌های سرشناس تئاتر و سینما از جمله استاد علی نصیریان، اکبر زنجانپور، مجید مظفری، ایرج راد، حسین نعیمی و ... برای بدرقه استاد هادی مرزبان به خانه ابدی، مقابل تالار وحدت گرد هم آمدند.

علی نصیریان گفت: فعال بودن یکی از ویژگی‌های بارز هادی مرزبان به شمار می‌رفت؛ او همیشه در حال کار بود و هیچگاه از تکاپو نیفتاد. در دوره‌ای که به عنوان مسئول به استان‌ها سفر میکرد، نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های تئاتری شهرستان‌ها داشت.

اکبر زنجانپور بازیگر سرشناس هم گفت: تئاتر‌های استاد مرزبان بوی ایران میداد، برای رفتنش خیلی زود بود.

ایرج راد هم گفت: هادی مرزبان رفت؛ از این پس تئاتری‌ها باید تلاش کنند تا تئاتر ایرانی و ملی روی صحنه‌ها باقی بماند.

پیکر استاد مرزبان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.