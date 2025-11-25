به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در اردوی جهادی، بیش از ۲ هزار نفر محروم روستای کرونی شیراز معاینه و درمان شدند.

خورشیدسوار، مسئول گروه جهادی شمس الشموس سپاه ناحیه بقیه الله شیراز گفت: در ششمین اردوی یک روزه این گروه جهادی، مردم روستای کرونی جامعه هدف بودند .

خورشیدسوار با بیان این که ۳۰ پزشک در این اردو حضور داشتند افزود: علاوه بر پزشک عمومی، دندان پزشک، چشم پزشک، متخصص زنان و زایمان، مشاور و متخصص طب سنتی مراجعه کنندگان روستای کرونی به محل اردو را معاینه کردند و در صورت نیاز به آن‌ها دارو دادند.

روستای کرونی با ۳۵ هزار نفر جمعیت، در بخش مرکزی شهرستان شیراز قرار دارد.

گروه جهادی شمس الشمس هر ماه یک اردوی جهادی پزشکی در یکی از روستا‌های کم برخوردار شهرستان شیراز برگزار می‌کند.