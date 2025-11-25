پخش زنده
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع در شرایط بحران، از مدیران دستگاههای مرتبط خواست ارتباط مستمر با مردم و رسانهها را در اولویت قرار دهند تا از گسترش شایعات جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع در زمان بحران، از مدیران دستگاههای مرتبط خواست ارتباط مستمر با مردم و رسانهها را در اولویت قرار دهند تا از گسترش شایعات و سردرگمی در جامعه جلوگیری شود.
وی به نمونههایی از انتشار اطلاعات نادرست درباره تعطیلی مدارس در پی آلودگی هوا و نیز موج آنفلوآنزا طی شب گذشته اشاره کرد و گفت: هر جا اطلاعرسانی دقیق انجام نشده، فضای مجازی با اخبار غیرواقعی آرامش مردم را برهم زده است و وقتی وضعیت آلودگی هوای استان اضطراری نیست، باید این موضوع را برای مردم توضیح دهیم تا شایعات اثرگذار نباشند.
حبیبی با تأکید بر اینکه جان و سلامت مردم در اولویت است، گفت: اگر شاخصهای آلودگی هوا به وضعیت اضطرار برسد، تصمیم لازم از جمله تعطیلی اتخاذ و بهموقع اعلام خواهد شد.