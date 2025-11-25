به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر علی سروش در نشست ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در برخی استان‌های کشور گفت: در استان‌های همجوار مانند همدان و کردستان گزارش‌هایی از افزایش موارد ابتلا ثبت شده است و احتمالاً این مناطق به پیک بیماری نزدیک شده‌اند، اما بر‌اساس پایش صورت گرفته این بیماری در کرمانشاه، هنوز شدت موارد به حد همه‌گیری نرسیده است.

وی افزود: البته پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده استان ما نیز به پیک ابتلا برسد، زیرا الگوی بیماری در کشور به‌هم نزدیک است.

دکتر سروش گفت: بیشترین شیوع آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان مشاهده می‌شود و حدود ۲۰ درصد افرادی که با علائم تنفسی مراجعه کرده‌اند مبتلا به آنفلوانزا بوده‌اند و ۲ تا ۳ درصد نیز انواع کرونا را داشته‌اند.

وی افزود: اغلب بیماران با علائمی مانند تب بالا و نشانه‌های سرماخوردگی مواجه‌اند و خوشبختانه تاکنون موردی از مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در استان گزارش نشده است.

دکتر سروش با بیان اینکه واکسن آنفلوانزا پیش‌تر برای گروه‌های پرخطر شامل بیماران خاص، سالمندان، جانبازان و زندانیان توزیع شده است گفت: افراد واجد شرایط به‌خوبی واکسیناسیون را انجام داده‌اند و این امر به کاهش موارد شدید کمک کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خواستار همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط شد و گفت: انتظار داریم مدارس، زندان‌ها، پادگان‌ها و سایر مجموعه‌ها موارد ابتلا و در مدارس غیبت ناشی از بیماری را به‌سرعت گزارش دهند و تشخیص و اطلاع سریع به ما کمک می‌کند اقدامات کنترلی را به‌موقع انجام دهیم.

وی اظهار داشت: انتقال بیماری بیشتر از طریق دست‌های آلوده و قطرات تنفسی است؛ بنابراین شست‌وشوی دست با آب و صابون، استفاده از ماسک، پرهیز از دست‌دادن غیرضروری و رعایت فاصله در محیط‌های بسته ضروری است.