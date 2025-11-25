پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز در میان موج خروشان مردمی بهشهر تشییع و در دانشکده امام خمینی(ره) این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر پاک سی‌وسومین شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز صبح در میان موج عاشقانه مردم بهشهر تشییع و در دانشکده امام خمینی(ره) این شهر به خاک سپرده شد.

این مراسم پرشکوه که در روزهای شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شد، صحنه‌ای از وحدت و عشق مردم شهیدپرور منطقه بود.

پیکر مطهر این شهید که شب گذشته و در مراسم شام غریبان حضرت زهرا(س) در دانشگاه علم و فناوری بهشهر مورد استقبال و وداع قرار گرفته بود، صبح امروز از خیابان‌های شهید ابوعمار و قائم تشییع و بر دوش مردم به آرامگاه ابدی انتقال یافت.

حضور پرشور اقشار مختلف مردم از جمله رزمندگان دوران دفاع مقدس، کودکان، جوانان و کهنسالان، جلوه‌ای از پیوند نسل‌ها با آرمان‌های شهدا بود.

با خاکسپاری این شهید، تعداد شهدای گمنام در شهرستان بهشهر به ۳۳ شهید رسید و مرقد مطهر ایشان به عنوان مأوایی برای عاشقان و عبادتگاهی برای دلدادگان اهل بیت(ع) در منطقه خواهد بود.