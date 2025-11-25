به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سرهنگ حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه منوجان گفت:رزمایش جهادگران فاطمی با اعزام 50 گروه جهادی در عرصه های خدمت رسانی روستایی،فرهنگی،عمرانی،کشاورزی ودامپزشکی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود:این رزمایش در قالب ۵۰ گروه که هرکدام در زمینه های تخصصی خود در حال خدمت رسانی مناطق محروم خواهندبود.

این اردو به بمدت ۷ روز در روستاهای شهرستان منوجان در حال اجرا است.

سرهنگ‌پاسدار مصطفی دهقانیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم‌گفت بمناسبت هفته بسیج با رویکرد جهاد خدمت رسانی در مناطق محروم،میز خدمت مسولان ادارات شهرستان بم در روستا محروم دارزین برگزار شد. در این میز خدمت مسولین از نزدیک مشکلات این روستا رابررسی کردند

وی افزود مشکلات دانش اموزان در مدرسه،نبود وسایل گرمایشی در مدرسه در فصل سرما .مشکل اب وکشاورزی لایه روبی قنات، کمبود اب اشامیدنی،مشکل سهمیه ارد روستاییان مورد توجه و بررسی مسئولان قرار گرفت