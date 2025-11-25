به مناسبت سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج طلاب و روحانیون، همایش «طلایه داران مقاومت» در جامعه الزهراء قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج طلاب و روحانیون، همایش «طلایه داران مقاومت» با حضور بانوان طلبه در جامعه الزهراء برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در این مراسم گفت: طلاب بسیجی باید همچون گذشته پرچمدار مقاومت، روشنگری و دفاع از حق باشند؛ زیرا دشمن امروز با جنگ شناختی به میدان آمده و مقابله با آن نیازمند سربازان عالم و بصیر است.

همچنین در این مراسم از خانواده شهید روشن از شهدای مدافع حرم، شهید علیزاده از شهدای اقتدار و شهیده کرباسی از شهدای مقاومت تجلیل و قدردانی شد.

