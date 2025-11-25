پخش زنده
امیر مهدی زاده و مرتضی نعمتی به عنوان مربی و ورزشکار در ترکیب تیم ملی به رقابتهای جهانی کاراته در مصر اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان در حالی برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان عازم قاهره، پایتخت مصر شد که مرتضی نعمتی، کاراتهکای عنواندار قم در ترکیب این تیم حضور دارد.
نعمتی که دو هفته پیش در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به عنوان نقره دست یافته بود، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم مسابقات جهانی به روی تاتامی خواهد رفت.
همچنین امیر مهدیزاده، کاراتهکای باسابقه قم و قهرمان سابق رقابت های آسیایی و جهانی به عنوان یکی از مربیان اعزامی در کادرفنی تیمملی حضور دارد.
رقابتهای جهانی کاراته از پسفردا، ششم آذر آغاز میشود.