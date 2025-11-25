پخش زنده
مسابقات چهار جانبه فوتسال ویژه هفته بسیج در تکاب با قهرمانی تیم حوزه شهید فتاحی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکاب گفت: با حضور چهار تیم از حوزههای روستایی شهید کاوه، شهید بروجردی، شهید فتاحی و شهید نسرین پورمسابقه چهار جانبه فوتسال در تکاب برگزار شد.
سرهنگ کرامتی افزود: در پایان مسابقه تیم حوزه شهید فتاحی مقام اول و تیم حوزه شهید بروجردی مقام دوم را کسب کرد
وی گفت: به مقامهای اول و دوم لوح سپاس اهدا شد.