به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نکاب گفت: با حضور چهار تیم از حوزه‌های روستایی شهید کاوه، شهید بروجردی، شهید فتاحی و شهید نسرین پورمسابقه چهار جانبه فوتسال در تکاب برگزار شد.



سرهنگ کرامتی افزود: در پایان مسابقه تیم حوزه شهید فتاحی مقام اول و تیم حوزه شهید بروجردی مقام دوم را کسب کرد

وی گفت: به مقام‌های اول و دوم لوح سپاس اهدا شد.